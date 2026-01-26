В Нижнем Тагиле осудили женщину, устроившую пьяное ДТП с пострадавшим

Пригородный районный суд Нижнего Тагила вынес приговор женщине, севшей за руль в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировавшей ДТП, в котором пострадал человек.

28 декабря 2024 года обвиняемая употребила алкоголь на корпоративе в Нижнем Тагиле, однако домой, в село Покровское, всё же решила ехать на личном автомобиле за рулём. Проезжая по трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда, она превысила скорость и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Toyota Vista, который от удара улетел в кювет, несколько раз перевернувшись. В результате ДТП 20-летний пассажир Toyota получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.

В ходе освидетельствования у виновницы аварии было обнаружено 0,848 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

Пригородный районный суд признал тагильчанку виновной по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения) и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года.

Приговор суда в законную силу не вступил.