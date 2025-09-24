В Нижнем Тагиле осудили «завскладом» наркотиков

Сегодня, 24 сентября, в Ленинском районном суде был оглашён приговор в отношении Марии Мухиной, которая занималась организацией распространения запрещённых веществ.

«Мухина М. Ю. являлась участником организованной преступной группы. В её обязанности входило получение и распределение крупных партий запрещённых веществ на территории Российской Федерации. Роль обвиняемой заключалась в руководстве одним из оптовых складов группы. Она получала крупные партии веществ, занималась их фасовкой и организацией их дальнейшего распространения», — говорится в сообщении Ленинского районного суда Нижнего Тагила.

На основании представленных доказательств, а также единогласного вердикта коллегии присяжных, вынесенного 18 сентября 2025 года, суд вынес окончательный приговор. Мария Мухина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 5 ст.228.1 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.