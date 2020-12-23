В Нижнем Тагиле началось онлайн-голосование за выбор логотипа к 300-летию города 

Мэрия Нижнего Тагила запустила на официальном сайте онлайн-голосование за выбор логотипа, который будет символизировать 300-летие города. На суд тагильчан представлены шесть эскизов. Итоги голосования подведут 25 января.

В конкурсе юбилейной символики участвовали сотрудники Нижнетагильского музея изобразительных искусств, музея-заповедника «Горнозаводской Урал», Центра развития туризма, студенты и педагоги факультета художественного образования НТГСПИ и Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна. Свой вариант предложили дизайнер Елена Кирилюк и маркетолог Макс Щербинин. По мнению авторов, символика к 300-летию города должна быть современной, простой, отражать историю и знакомый символ Нижнего Тагила.

«У нас в городе есть прекрасный символ, который читается так же легко, как Эйфелева башня в Париже, является узнаваемым и очень лаконичным. Это башня на Лисьей горе», — поясняет концепцию эскиза Макс Щербинин.

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» Центр развития туризма Нижнетагильский музей изобразительных искусств Уральский колледж прикладного искусства и дизайна Худграф НТГСПИ Елена Кирилюк и Макс Щербинин

Горожане могут отдать свой голос за понравившийся логотип на официальном сайте города. Для этого нужно пройти регистрацию.