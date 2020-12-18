Дизайнер, сотрудничающий с блогером Ильёй Варламовым, разработал свой логотип к 300-летию Нижнего Тагила (ФОТО) 

26-летний дизайнер из Нижнего Тагила Анатолий Пивоваров уже несколько лет в свободное время разрабатывает фирменный стиль родного города. Выпускник Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна придумал несколько вариантов сувенирной продукции с символами Тагила и праздничную атрибутику к его 300-летию. Своими идеями молодой дизайнер поделился с «Афишей МС».

Анатолий Пивоваров — фриласер, зарабатывает исключительно дизайном. Больше года он создавал обложки для выпусков YouTube-шоу известного блогера Ильи Варламова.

В 2018 году тагильчанин придумал удобную схему тагильского трамвая — с указанием достопримечательностей, со всеми остановками и пересадками. Идею оценили в МУП «Тагильский трамвай», но тогда деньги на её воплощение не нашли. Однако Пивоваров не расстраивается: он выложил свою схему в открытый доступ и предлагает горожанам пользоваться ею с любого устройства.

Есть у тагильского дизайнера мечта сделать интересную и «вкусную» сувенирную продукцию с брендами Нижнего Тагила. Он считает, что открытки с памятником Черепановым, драматическим театром — это скучно и ничего не говорит об идентичности города, его культуре и людях.

«Я восстановил в электронном виде два панно: работу художника Алексея Константинова и роспись на Ленинском ЗАГСе. Идея поработать с этими панно появилась у меня после Первого урбанистического форума, на который приехал известный урбанист Святослав Мурунов. Он тогда восхитился этими работами и удивился тому, что городские власти никак их не используют. Я заново отрисовал панно с фотографий. Из них можно сделать открытки, пазлы, да что угодно. Это такие культурные узлы, которые могут сплотить горожан», — считает Анатолий.

Узнав о том, что в мэрии проходит конкурс идей логотипов к 300-летию Нижнего Тагила, молодой дизайнер решил поработать над своей концепцией. За основу он взял промышленную мощь города.

«Фирменный стиль должен главную проблему — экологию — обратить в позитив. Трубы и огонь — это наш город. Завод — его сердце, а в нём, как кровь по аортам, переливается раскалённый металл. Буквы в логотипе расширяются и растягиваются, как упругий металл и растущий город. Это только один вариант, в нём не нашлось места цифре 300. Я посчитал, что яркое выражение важнее, чем нумерация», — объясняет Анатолий Пивоваров.

Дизайнер отправил свои наработки мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву. Попасть на личный приём к главе невозможно из-за пандемии коронавируса.