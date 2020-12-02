В Нижнем Тагиле выбирают логотип к 300-летию города

Сегодня в администрации города выбирали логотип к 300-летию Нижнего Тагила. В дискуссии участвовали все заместители главы города, руководители нижнетагильских учреждений культуры и представители учебных заведений художественного профиля.

Свои наброски представили 5 организаций: Центр развития туризма Нижнего Тагила, музей-заповедник «Горнозаводской Урал», музей изобразительных искусств, Нижнетагильский социально-педагогический институт и Уральский колледж прикладного искусства и дизайна.

Выбрать лучший логотип не удалось: некоторые эскизы имели много мелких деталей и были нечитаемы, другие были слишком схематичны и хорошо бы смотрелись только в маленьком формате, третьи удачно вписывались в формат значка, но не подходили для тиражирования на другой рекламной продукции. Сложность вызвал и выбор изображения.

«Нижний Тагил — это город танкостроителей и металлургов. Это мощная промышленность, заводы. Вот с чем, на мой взгляд, ассоциируется наш город», — подчеркнул глава города Владислав Пинаев.

«Мы должны отразить в знаке не только всем известные символы. Мы должны в том числе и просвещать. Нижний Тагил — это не только танк и паровоз, но и город с богатой, многообразной культурой», — возразила директор музея изобразительных искусств Марина Агеева.

Участникам конкурса дали ещё 10 дней на доработку символа 300-летия города.

Через неделю администрация выберет лучшие варианты, которые вынесут на общенародное голосование. Оно пройдёт на официальном сайте, в группах в соцсетях администрации города.

Согласно требованиям, юбилейный логотип должен быть информационно насыщенным и при этом понятным не только тагильчанам, но и гостям города. Также он должен хорошо выглядеть как в большом, так и в маленьком формате, иметь цветной и чёрно-белый варианты.