В Нижнем Тагиле группа подростков избила общественника Максима Емельянова

В прошедшее воскресенье, 20 апреля, около двух часов ночи тагильский общественник Максим Емельянов подвергся жестокому нападению группы подростков около дома на улице Зари, 41 на Вагонке. Как сообщил пострадавший, он шёл домой вместе со своей девушкой Анастасией после визита к друзьям, когда неожиданно встретили её бывшего мужа с группой молодых парней.

По словам Емельянова, бывший муж приказал подросткам напасть на него. Анастасия сумела убежать от агрессоров и спрятаться неподалёку, но упала в подвал одного из домов, сильно травмировав ногу. После происшествия потерпевшие сразу сообщили в правоохранительные органы, однако, по словам Емельянова, сотрудники полиции прибыли спустя шесть часов.

«Не в силах подняться, моя девушка стала звать меня на помощь. Остановив кровь из разбитого носа, я пошёл на её голос. Спустившись в подвальный проём , поднял её на руки и понёс домой. Уже из дома я начал звонить в полицию, время звонка было около 2:30 ночи. На вызов полицейские приехали лишь в 8:30 утра, что крайне меня удивило, ведь прошло более 6 часов с момента вызова. Написав заявление, мы отправились в травмпункт, где сняли побои. Думаю, что бывший муж намеренно согласовал с несовершеннолетними грядущее преступление, так как в эту ночь он вместе с ними выпивал, то есть и спонсировал их, тем самым несовершеннолетние выполняли его указания, как своего старшего», — написал пострадавший в своём заявлении в Следственный комитет (имеется в распоряжении редакции).

Вследствие нападения общественник получил сотрясение головного мозга, множественные переломы рёбер и гематомы лица. Сейчас мужчина проходит процесс восстановления.