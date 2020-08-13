В Нижнем Тагиле начали закрывать обсерваторы для больных с бессимптомной и лёгкой формами коронавируса

В Нижнем Тагиле закрывают обсерватор для больных коронавирусом, который был организован на базе муниципального санатория-профилактория «Сосновый бор». Соответствующее постановление администрации опубликовано на официальном сайте города. Ранее в учреждении было развёрнуто 50 мест для временного пребывания коронавирусных уральцев, у которых заболевание протекает в бессимптомной или лёгкой форме. В документе отмечается, что все больные должны быть выписаны до 14 августа, то есть до завтрашнего дня.

«В связи со снижением уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Нижнего Тагила администрация постановляет с 14 августа закрыть “Сосновый бор” для лиц с COVID-19. Остановить приём пациентов в оздоровительном центре. Организовать до 14 августа выписку людей с лёгким и бессимптомным течением коронавирусной инфекции», — говорится в постановлении.

Напомним, с 22 мая на территории «Соснового бора» работал обсерватор для тех, кто контактировал с больными инфекцией COVID-19. Позже в центр стали привозить и тех, у кого имелись симптомы COVID-19. 4 августа мэрия Нижнего Тагила сообщала, что в санатории «Сосновый бор» размещено 29 человек.

Ранее в Нижнем Тагиле было объявлено об открытии детских садов, возобновлении тренировок спортсменов и отмене ограничений по культурно-массовым мероприятиям из-за снижения уровня заболеваемости COVID-19.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».