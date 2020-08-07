В Нижнем Тагиле с 10 августа открываются детские сады, возобновляются тренировки спортсменов и отменяются ограничения по культурно-массовым мероприятиям

Важное постановление опубликовано на официальном сайте мэрии. С 10 августа открываются детские сады с 50%-ной наполняемостью с приоритетным приёмом воспитанников, чьи родители приступили к работе.

«Организовать с 10 августа 2020 года работу муниципальных дошкольных образовательных учреждений в штатном режиме с 50% наполняемостью с соблюдением противоэпидемического режима в условиях распространения новой коронавирусной инфекции; определить условия посещения муниципальных дошкольных образовательных учреждений в штатном режиме с 50% наполняемостью с приоритетным приёмом воспитанников, чьи родители (законные представители) приступили к осуществлению своих профессиональных обязанностей; обеспечить проведение руководителями муниципальных дошкольных образовательных учреждений необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы дошкольных учреждений в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в постановлении.

Спортсмены Нижнего Тагила тоже дождались своего часа. С 10 августа возобновляется тренировочный процесс спортшкол в закрытых помещениях, в том числе в бассейнах.

«Разрешить допуск лиц, получающих услуги в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, в том числе допуск спортсменов (занимающихся) в спортивные школы (спортивные школы олимпийского резерва и спортивно-адаптивную школу); организовать с 10 августа 2020 года в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта тренировочный процесс лиц, проходящих спортивную подготовку, с использованием открытых и закрытых спортивных сооружений (в том числе плавательных бассейнов), с соблюдением санитарно-противоэпидемических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», — отмечается в документе.

Отменяется ограничение на проведение культурно-массовых мероприятий с числом участников более 50 человек, действующее с конца марта из-за коронавируса. Однако театрам пока можно работать только на свежем воздухе, как и муниципальному кинотеатру «Красногвардеец». Музеи и библиотеки посещать можно в индивидуальном порядке, без экскурсий.

«Не осуществлять показ для зрителей спектаклей, концертных программ, праздничных мероприятий в театрально-зрелищных, культурно-досуговых учреждениях культуры (за исключением проведения культурно-массовых мероприятий (концерты, спектакли, театральные представления) на открытом воздухе с количеством посетителей, не превышающим 50% от вместимости площадки); допустить посещение граждан (за исключением групповых экскурсий) в научно-просветительские учреждения культуры (музеи, библиотеки); не осуществлять показ для зрителей киносеансов в Муниципальном бюджетном учреждении культуры “Киновидеодосуговый центр “Красногвардеец” (за исключением показа кинофильмов на открытом воздухе с количеством зрителей, не превышающим 50% от вместимости площадки)».

Напомним, режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса был введён в Нижнем Тагиле 19 марта 2020 года вслед за аналогичным указом губернатора области.