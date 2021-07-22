В Нижнем Тагиле на содержание парков и скверов выделили 130 млн рублей

Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика на содержание 51 городского парка и сквера. Победителя планируется определить до 29 июля. Начальная цена контракта составляет 130 млн рублей.

Согласно документации, подрядчику до 30 июня 2023 года необходимо заниматься уборкой территорий, ухаживать за ограждениями, уличной мебелью, детскими площадками, гранитными и резиновыми покрытиями, а также за зелёными насаждениями и газонами. Сюда же включена акарицидная обработка против клещей каждую весну. При уборке территории необходимо использовать малогабаритную технику с подметальными щётками, исключающими повреждение элементов мощения.

Дополнительно до 1 сентября текущего года подрядчик должен восстановить покрытие из резиновой крошки на корте и детских площадках набережной Нижнетагильского пруда, а также плитняк на спуске с Лисьей горы.

Отметим, что в 2018 году аналогичный контракт обошёлся администрации в 182 млн рублей за три года обслуживания.