В Нижнем Тагиле на ГГМ отключат электроэнергию с 13 по 28 апреля

«Тагилэнергосети» сообщают о плановых отключениях электроэнергии с 13 по 28 апреля на 13 улицах Гальянки. Это связано с реконструкцией сетей 10 кВ. Планируется заменить деревянные опоры на железобетонные, голые алюминиевые провода — на изолированные.

Отключение электроэнергии произойдёт по адресам: улица Лисогорская, 114–134а, 119–135; улица Доменная, 73–101, 82–104; улица Челюскинцев, 94–116, 117–139; улица Носова, 91–94; улица Гаёва, 121; улица Союзная, 1а–55; улица Торфяная, 1–41; улица Декабристов, 1а–92; проезд Декабристов, 1–29; улица Радищева, 2–22; улица Ключевская, 1–27; улица Штурмовая, 29–94а; улица Железорудная, 1–49; улица Трудовая, 49а–119.