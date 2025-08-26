В Нижнем Тагиле местным жителям приходится ходить по грязи из-за ремонта школы № 33

Тагильчанка Ольга, проживающая в районе Выи, рассказала АН «Между строк» о проблеме, с которой столкнулись местные жители во время ремонта на территории школы № 33.

По словам женщины, из-за спецтехники вся дорога возле домов № 107 и № 109 на улице Красноармейской оказалась в грязи, по которой невозможно пройти.

«За территорией школы у домов развезли такую грязь, что пройти к школе невозможно. Также невозможно пройти вдоль дома по улице Красноармейской, 109. Там дорога для пешеходов вся в грязи, работает техника, и каждый день всё это развозят. Мы, жители этих домов, даже не можем пройти по этой жиже, чтобы вынести мусор», — рассказала читательница АН «Между строк» Ольга.

Тагильчанка также отметила, что проблема стоит особенно остро на фоне приближающегося начала учебного года, когда детям и родителям придётся идти по лужам и грязи, чтобы добраться до школ № 33 и № 50.