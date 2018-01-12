В Нижнем Тагиле и пригороде за 2017 год в огне погиб 21 человек

За прошлый год в Нижнем Тагиле произошёл 241 пожар, в результате чего погибли 11 и пострадал 21 человек, сообщают в МЧС. По данным ведомства, общий ущерб от огня составил 22,5 млн рублей. Самыми распространёнными причинами возгорания стали неосторожное обращение с огнём и неправильная эксплуатация электроприборов. В МЧС отметили, что факт поджога выявлен в 57 случаях.

В Горноуральском городском округе в 2017 году от огня погибли 10 человек, зафиксировано 93 пожара, из которых 11 имеют признаки поджога.