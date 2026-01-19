В Нижнем Тагиле и пригороде в пожарах пострадали два человека

Накануне в Нижнем Тагиле в СНТ «Роща» произошёл пожар в садовом доме площадью 49 кв.м. В результате возгорания хозяйка жилища получила термические ожоги. Пожар был потушен за 14 минут. Причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.

В этот же день в посёлке Висимо-Уткинск на улице Первомайской сгорели частный жилой дом и хозяйственные постройки общей площадью 114 кв. м. В результате пожара получил травмы и был госпитализирован мужчина. Пожар был ликвидирован за 36 минут. Причиной возгорания также стало короткое замыкание электропроводки.