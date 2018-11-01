В Нижнем Тагиле ФСБ и ОМОН провели обыски в офисе «граждан СССР»

Сотрудники военной контрразведки ФСБ при силовой поддержке бойцов ОМОН провели обыски в нижнетагильском офисе «граждан СССР», расположенном в доме № 56а по проспекту Ленина. Мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» в отношении жителя Екатеринбурга Андрея Злоказова, провозгласившего себя «главой Свердловской области РСФСР». Как уточнил АН «Между строк» старший следователь управления Никита Карпов, оперативные действия проходили в середине октября.

Как сообщает sm-news.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах, после ареста Злоказова новым «губернатором Свердловской области» стала главред журнала «Бизнес-ИНФО Урал» Светлана Горина.

Напомним, идея о возрождении СССР пришла в голову врачу-стоматологу из Таджикистана Сергею Тараскину в 2010 году. На тот момент 48-летний лейтенант запаса объявил себя врио президента СССР и стал назначать губернаторов и мэров во всех субъектах страны. Последователи Тараскина уверены, что СССР не распался в 1991 году, а был оккупирован врагами. По их мнению, действующая власть в стране, как и все изданные ею законодательные акты, включая Конституцию РФ, нелегитимны. По данным правоохранительных органов, в настоящее время организация насчитывает около 150 тысяч человек по всей России.

В начале 2018 года УФСБ по Центральному военному округу провело обыски в тагильском офисе 64-летнего «мэра Нижнего Тагила» Петра Афанасенко и врио «главы Свердловской области» Андрея Злоказова. В конце июля силовики провели в Зеленограде обыски по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности в квартире Сергея Тараскина и его соратника Александра Соловьёва.

В мае 2018 года в редакцию АН «Между строк» пришло заказное письмо от «врио главы Нижнего Тагила» Петра Афанасенко с предостережением «о недопустимости преступления любым лицом от имени РФ». В своём обращении самопровозглашённый мэр требует прекратить «незаконную» деятельность редакции, ссылаясь на законодательные акты 1991–1993 годов. В противном случае агентству и журналистам в будущем придётся ответить по закону военного времени перед трибуналом.