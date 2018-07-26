ФСБ провела обыски у самопровозглашённого президента СССР

Сотрудники военной контрразведки ФСБ провели в Зеленограде обыски по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности в квартире самопровозглашённого президента СССР 56-летнего Сергея Тараскина и его соратника 52-летнего Александра Соловьёва, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет РБК.

«Изъяты аудио- и видеоматериалы о деятельности организации "СССР", уставные документы, печати, типографская продукция», — уточнил собеседник.

По его словам, расследованием уголовного дела занимается следственный отдел управления ФСБ по Центральному военному округу. Вместе с сотрудниками ФСБ по их поручению в обысках участвовали полицейские из зеленоградского центра по противодействию экстремизму. Тараскин и Соловьёв после обыска были доставлены к следователю и допрошены в статусе свидетелей.

Напомним, в марте УФСБ по Центральному военному округу провело обыски в тагильском офисе организации, члены которой считают себя гражданами СССР. Руководителем «филиала СССР» в Нижнем Тагиле является 64-летний председатель правления некоммерческого партнёрства «Нижнетагильский центр управления здоровьем» Пётр Афанасенко. Сам Афанасенко называет себя временно исполняющим обязанности главы города Нижний Тагил РСФСР и министром внутренних дел СССР. Обыски также производились в рамках уголовного дела по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».