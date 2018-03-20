ФСБ провела обыски в офисе «врио главы Нижнего Тагила»

УФСБ по Центральному военному округу провело обыски в тагильском офисе организации, члены которой считают себя гражданами СССР. Руководителем «филиала СССР» в Нижнем Тагиле является 64-летний председатель правления некоммерческого партнёрства «Нижнетагильский центр управления здоровьем» Пётр Афанасенко. Сам Афанасенко называет себя временно исполняющим обязанности главы города Нижний Тагил РСФСР и министром внутренних дел СССР. Как рассказал АН «Между строк» старший следователь управления Никита Карпов, оперативные мероприятия были проведены в рамках уголовного дела по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

«В офисе было изъято более тысячи наименований документации, — говорит Карпов. — Сейчас проводится комплекс экспертных исследований этих материалов. На данный момент предъявить Афанасенко нечего. Когда мы вошли к ним в офис, он проводил по конференц-связи совещание с руководителями других структурных подразделений: “президентом”, “главой КГБ”, “главой управления кадров”. С гражданами, которые присваивают себе должности и решают будущее нашего государства».

Аналогичные обыски прошли в Екатеринбурге, в квартире ближайшего соратника Афанасенко 44-летнего Андрея Злоказова. Екатеринбуржец называет себя временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области РСФСР.

«Данный гражданин совместно с неустановленными лицами осуществлял рассылку приказов так называемого командующего вооружёнными силами Свердловской области РСФСР по всем воинским частям региона. В этих приказах соответствующими экспертными подразделениями были выявлены признаки призывов к осуществлению экстремистской деятельности и угрозы в отношении тех, кто не перейдёт на сторону вооружённых сил СССР», — пояснил представитель ведомства.

В ведомстве также отметили, что незаконная деятельность Злоказова была выявлена по результатам работы Управления ФСБ России по Росгвардии, а позже материалы поступили в УФСБ России по ЦВО, где и было возбуждено уголовное дело.

Сам Андрей Злоказов в беседе с журналистом «Четвёртого канала» заявил, что обыски были проведены с нарушением как российского, так и советского законодательства.

По словам следователя, данная организация существует с 2010 года и в настоящее время насчитывает около 150 тысяч человек по всей России. Её руководящий состав, по мнению Карпова, занимается мошенничеством, экстремистской деятельностью и возбуждением ненависти и вражды по отношению к гражданам России.

Следователи намерены подать ходатайство в Генеральную прокуратуру о признании организации СССР экстремистским сообществом. Уголовное дело в отношении Злоказова будет передано в суд ближе к лету.

Напомним, идея о возрождении СССР пришла в голову врачу-стоматологу из Таджикистана Сергею Тараскину. На тот момент 48-летний лейтенант запаса объявил себя врио президента СССР и стал назначать губернаторов и мэров во всех субъектах страны. Последователи Тараскина уверены, что СССР не распался в 1991 году, а был оккупирован врагами. По их мнению, действующая власть в стране, как и все изданные ею законодательные акты, включая Конституцию РФ, нелегитимны.