В Нижнем Тагиле дети с нарушением слуха попробовали себя в роли гримёров 

В Нижнем Тагиле ученики школы №45 организовали творческую встречу с воспитанниками школы-интерната для слабослышащих и глухих детей в рамках проекта «Рисуют все». Художники-декораторы Нижнетагильского драматического театра научили школьников накладывать грим и помогли создать целостный образ модели для показа мод в стиле «стимпанк».

Команда школы №45 участвует в программе «Детский форсайт», организованный Фондом социальных инвестиций и администрацией Нижнего Тагила при поддержке ЕВРАЗа. «Рисуют все» — проект, который помогает разрушить границы между детьми с ограниченными возможностями и без них. По словам самих восьмиклассников, когда проводишь время за общим делом, можно узнать много нового о человеке. А рисование к тому же раскрывает в человеке новые таланты.

«Детям, конечно, понравились такие занятия, и я считаю, что их нужно проводить чаще. Ведь при рисовании открываются такие способности, о которых ребёнок раньше и не подозревал. Также произошло и с нашими детьми», — рассказала педагог школы-интерната Галина Гребёнкина.

Ученики общеобразовательной школы уже не в первый раз проводят мастер-классы. Эта встреча необычна тем, что ребята с нарушением слуха должны были нарисовать грим к определённому костюму, которые также сделали ученики 45-ой. Конечный результат смогли посмотреть во время показа мод в том же театре.

«Мы уже проводили ряд встреч, где были дети и с ДЦП, и с ментальными расстройствами, и с нарушением зрения. Накануне этой встречи наши ребята проводили анкетирование, и на первое место вышла техника “боди-арт”. Также в нашей школе реализовывался ещё один проект — восьмиклассники создали коллекцию в стиле “стимпанк”. Сегодня мы хотели соединить оба проекта и создать цельный образ, чтобы ребята смогли нарисовать на лицах моделей стилистические рисунки», — рассказала педагог школы №45 Ольга Гайсёнок.

Всего ученики школы №45 подготовили 11 костюмов. Каждый по-своему уникален. У кого-то необычная трость с детской игрушкой, у кого-то сумка из обычной тетради, а маска из шестерёнок. Однако, несмотря на несовместимость вещей, все они сделаны в одном стиле и подходят под общую тематику.

«Самое сложное было сшить, то есть понять какую деталь куда пришить. Каждая модель – это отдельная профессия, и нужно было подбирать детали к каждой. Например, если я парикмахер, то есть цирюльник, то мне нужно было найти какие-то ножницы, расчёски, но, чтобы они были аккуратные и в соответствующем стиле», — поделилась восьмиклассница школы №45 Карина Лямова.

Как рассказали ученики и педагоги, это была одна из заключительных встреч в рамках проекта «Рисуют все». В следующий раз участники встретятся для росписи домов.

Программа «Детский форсайт» направлена на обучение школьников проектированию и развитию социальных проектов в своих городах. В рамках программы проходят лекции, тренинги, семинары. Самые активные ребята выиграли путёвки на тематическую смену в лагере «Артек».