В Нижнем Тагиле дебоширку оштрафовали на 50 тысяч рублей за нападение и оскорбление полицейского

20 января 2026 года Ленинский районный суд города Нижний Тагил рассмотрел уголовное дело в особом порядке в отношении 27 летней жительницы Верхнего Тагила Мартыновой К А. Она обвинялась по ч. 1 ст. 318 (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Напомним, вечером 27 октября 2025 года сотрудники полиции, находясь при исполнении служебных обязанностей, прибыли на улицу Аганичева в связи с поступившим сообщением о шуме в квартире. В подъезде дома они обнаружили подсудимую и её супруга с явными признаками алкогольного опьянения.

«В ходе проверки документов и составления протокола об административном правонарушении (появление в общественных местах в состоянии опьянения) супруг обвиняемой отказался выполнять законные требования полиции и стал оказывать сопротивление, в связи с чем к нему были применены физическая сила и специальные средства (наручники). В этот момент, как установлено следствием, Мартынова К.А., действуя умышленно, с целью воспрепятствования законным действиям сотрудников полиции, нанесла два удара кулаком в область головы старшему сержанту полиции. В дальнейшем, уже у подъезда дома, Мартынова К.А., также находясь в состоянии алкогольного опьянения, публично, в присутствии нескольких свидетелей и другого сотрудника полиции, выразилась в адрес представителя власти грубой нецензурной бранью, нанеся вред авторитету правоохранительного органа», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

В ходе следствия и в суде Мартынова полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном и просила рассмотреть дело в особом порядке, без проведения судебного разбирательства.

Суд, учёл смягчающие обстоятельства (признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей, положительные характеристики, отсутствие судимостей и активное способствование расследованию преступления), а также отягчающее обстоятельство (совершение преступлений в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя).

В итоге, по ч. 1 ст. 318 УК РФ ей назначен штраф в размере 40 тысяч рублей. По статье 319 УК РФ — штраф в размере 15 тысяч рублей. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу. Процессуальные издержки отнесены за счет средств федерального бюджета.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.