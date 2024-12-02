В Нижнем Тагиле дали реальные сроки риелторам за мошенничество с материнским капиталом 

В Ленинском районном суде Нижнего Тагила завершился судебный процесс над членами преступной группы, которая занималась хищением средств материнского капитала. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе СКР по Свердловской области, Второй отдел по расследованию особо важных дел собрал достаточно доказательств, чтобы суд признал виновными четверых жителей области: трёх женщин 1983–1990 годов рождения и мужчину 1968 года рождения.

Анастасии П., Ольге Ш., Оксане Е. и Вячеславу Г. было предъявлено обвинение по нескольким эпизодам и статьям: ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере); ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2019 по 2021 годы обвиняемые действовали под руководством директора одного из риелторских агентств. Они принимали участие в систематическом хищении денежных средств у территориального отделения Пенсионного фонда России, выделявшихся на выплату материнского (семейного) капитала.

«Обвиняемые привлекали граждан, желающих обналичить свой материнский капитал, убеждая их в законности таких операций. Используя возможности нескольких кредитно-потребительских кооперативов, они создавали иллюзию того, что деньги будут использованы для улучшения жилищных условий. На самом деле, никаких улучшений не происходило, а похищенные средства присваивались членами преступной группы и тратились по их усмотрению. Каждое такое дело приносило злоумышленникам около 300–400 тысяч рублей», — пояснили в СК.

В ходе следствия были проведены осмотры мест происшествий, предметов и документов, допросы обвиняемых и свидетелей, очные ставки, изъятия и обыски. Кроме того, были проведены необходимые судебные экспертизы.

В сообществе «Кушвинская правда» появилась запись, в которой подписчица рассказывает о том, как её обманули подсудимые. В мае этого года она потеряла 630 тысяч рублей после того, как люди, представившиеся специалистами по реализации материнского капитала, предложили ей свою помощь. Согласно документам, которые девушка получила от риелторов, она якобы приобрела у Вячеслава Г. комнату площадью 12 квадратных метров, которую она ранее не видела. Однако сделка не была завершена, а деньги исчезли, после чего риелторы перестали выходить на связь.

«Выявлена и пресечена данная преступная схема была в результате грамотной работы сотрудников подразделения по борьбе с так называемой “беловоротничковой преступностью” территориального отдела МВД. Сыщики помогали нашим коллегам из регионального СКР в сборе и закреплении доказательственной базы. Данное уголовное дело, увенчавшееся обвинительным приговором суда, показывает, что сколь бы изощрёнными ни были способы мошенничества, тех, кто к ним причастен, рано или поздно настигнет законное возмездие», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года 8 месяцев до 4 лет. По ряду эпизодов причинённый Пенсионному фонду РФ ущерб возмещён уже на стадии расследования уголовного дела.

Приговор в законную силу не вступил.