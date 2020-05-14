В Нижнем Тагиле будут судить руководителей «СУ-1», обманувших дольщиков ЖК «Тимирязевский»

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «СУ-1» Алексея Носкова и финдиректора компании, возводившей в Нижнем Тагиле ЖК «Тимирязевский». Оба обвиняются в мошенничестве с деньгами дольщиков в особо крупном размере и легализации похищенных средств, сообщает «Правда УрФО». По версии следствия, обвиняемые под предлогом строительства жилого комплекса в районе улиц Тимирязева, Ильича, Чайковского в Нижнем Тагиле похитили средства 31 дольщика на общую сумму свыше 31,9 млн рублей, перечислив их на расчётный счёт подконтрольной организации, учредителем которой является финансовый директор «СУ-1».

Здание должно было быть сдано ещё до IV квартала 2019 года, но застройщик лишь выкопал котлован и установил фундамент. При этом руководитель «СУ-1» перечислил 1,2 млн рублей из средств дольщиков на покупку у муниципалитета земельного участка с нежилым зданием. Сейчас ООО «СУ-1» находится в стадии конкурсного управления. В прокуратуре отметили, что конкурсный управляющий готовит документы для передачи в Фонд защиты прав участников долевого строительства для решения вопроса о финансировании работ по завершению стройки или выплате компенсаций дольщикам.

Напомним, в строительство ЖК «Тимирязевский» вложили средства около 100 дольщиков. В феврале 2020 года «СУ-1» было признано банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области. У застройщика накопились требования кредиторов на 25,4 млн рублей, ещё 24,3 млн компания не могла погасить по ранее вынесенным решениям арбитража. Налоговая служба приостановила все операции по счетам ООО «СУ-1».