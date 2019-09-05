В Свердловской области будет создан Фонд защиты дольщиков

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько на заседании межведомственной координационной комиссии по защите прав дольщиков, пострадавших от недобросовестного застройщика, заявил, что в Свердловской области будет создан Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, сообщает департамент информационной политики правительства региона.

Фонд создаётся в связи с изменениями в законодательстве о долевом строительстве, новая структура сможет брать на себя функции застройщика проблемных объектов. Таким образом, он поможет защитить права покупателей в случае банкротства застройщика. Планируется, что деньги на достройку будут поступать из федерального и регионального бюджетов. В настоящее время идёт формирование пакета документов, разработка нормативно-правовой базы, согласуются вопросы софинансирования деятельности фонда.

«Мы получим действенный инструмент, который позволит решать проблемы обманутых дольщиков быстрее и эффективнее. Сегодня вся нагрузка по достройке домов в той или иной мере ложится на областной бюджет, будь это выделение земельных участков или прямое финансирование объектов. Использование фонда позволит до 67% средств на завершение строительства получать из федерального бюджета», — отметил Сергей Бидонько.

Также участники координационной комиссии обсудили процесс оказания помощи дольщикам арамильских долгостроев и второй очереди ЖСК «Бухта Квинс». Корпорация «Атомстройкомплекс» в рамках масштабного инвестиционного соглашения с правительством области предложила людям обменять квадратные метры в долгостроях на квартиры в готовых и строящихся домах компании. На сегодняшний день из 128 арамильских дольщиков договоры заключили 68.

Директор агентства ипотечного кредитования Свердловской области Александр Комаров доложил о ходе строительных работ на площадке жилого комплекса «Кольцовский дворик» — это один из крупнейших долгостроев в регионе, здесь восстановления своих прав ждут более 300 человек.

«На всех трёх домах активно ведутся монтажные работы. На двух домах перекрыта кровля, рабочие приступили к фасадным работам», — рассказал Александр Комаров.

Как отметил Сергей Бидонько, до конца года планируется оказать поддержку ещё 540 уральцам и закрыть вопрос по семи объектам. В том числе планируется ввести в эксплуатацию 16-этажный дом на улице Самолётной и двухсекционный дом на улице Шевелёва.

Ранее, в конце августа, прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку соблюдения прав дольщиков при строительстве жилого дома № 2 ЖК «Тимирязевский». Было установлено, что должностными лицами из числа руководителей ООО «СУ-1» совершено хищение денежных средств 29 участников долевого строительства на общую сумму не менее 8,8 млн рублей.