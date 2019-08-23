В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело о хищении средств дольщиков ЖК «Тимирязевский»

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку соблюдения прав дольщиков при строительстве жилого дома № 2 ЖК «Тимирязевский». Установлено, что должностными лицами из числа руководителей ООО «СУ-1» совершено хищение денежных средств 29 участников долевого строительства на общую сумму не менее 8,8 млн рублей.

«По материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ “Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение”», — сообщили АН «Между строк» в надзорном ведомстве.

Напомним, в конце 2018 года жительница Нижнего Тагила через суд добилась возврата вложенных в долевое строительство средств и взыскала с застройщика 1,7 млн рублей. Тагильчанка заключила с ООО «СУ-1» договор о долевом строительстве дома в границе улиц Тимирязева — Ильича — Чайковского и вложила 1 млн рублей. Квартиру площадью 51,8 кв. м женщине должны были передать в конце 2017 года, но этого не произошло, и тогда свердловчанка решила расторгнуть договор, но в компании ей отказали.