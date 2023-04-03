В Нижнем Тагиле анонсировали новые трамвайные машруты

В Нижнем Тагиле после полноценного открытия движения на Тагилстрой по мостовому переходу будет запущен новый трамвайный маршрут. Об этом в своих соцсетях рассказали представители общественного движения «Тагилтрам».

Когда трамвайные пути в сторону Тагилстроя будут восстановлены, по маршруту «ВМЗ — улица Островского — проспект Ленина — Тагилстрой» начнут курсировать трамваи под номером 9. Они заменят существовавшие до закрытия моста маршруты № 2 («улица Островского — проспект Ленина — Тагилстрой») и № 4 («ВМЗ — Красный Камень — Тагилстрой»). Отметим, что вместе с запуском 9-го маршрута временный 14-й («ВМЗ —улица Островского — ГГМ») будет отменён.

Добраться в сторону ВМЗ с ГГМ всё-таки будет возможно благодаря системе бесплатных пересадок.

Напомним, что этой осенью 2022 года в трамваях Нижнего Тагила появилась возможность одной бесплатной пересадки. Теперь в течение 50 минут пассажиры могут пересесть из одного трамвая в другой, при этом при попытке оплаты деньги не спишутся.