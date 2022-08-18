В трамваях Нижнего Тагила осенью появится бесплатная пересадка

17 августа на совещании по работе городского транспорта Нижнего Тагила директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов анонсировал запуск в трамваях города пересадочной системы. Теперь в случае, если пассажир пересаживается из одного трамвая в другой, ему не придётся повторно оплачивать проезд. За отслеживание пассажиропотока будут отвечать специальные устройства — валидаторы. Именно из-за программного обеспечения для валидаторов, по словам Темнова, внедрение системы затянулось почти на 2 года. Запуск системы намечен на середину сентября — начало октября этого года. Помимо этого, чиновник анонсировал обновление трамвайного парка: в ближайшее время на тагильские рельсы встанут 8 новых усть-катавских трамваев.

«Внедрение пересадочной системы направлено на повышение привлекательности электротранспорта для пассажиров. Мы стремимся не увеличивать количество маршрутов, а уменьшать интервалы между поездками по уже существующим маршрутам. Эта система будет очень удобной, ведь человеку не придётся повторно оплачивать проезд в трамвае в случае, если ему нужно куда-то добраться с пересадками. Над интервалом между поездками мы ещё думаем, вопрос прорабатывается», — рассказал АН «Между строк» директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

Между тем на сегодня бесконтактная оплата проезда предусмотрена только в трамваях города (с 2019 года), в то время как в автобусах до сих пор приходится пользоваться наличными. Согласно заключённому с транспортными компаниями города контракту, безналичный расчёт должен быть внедрён во всех автобусах Нижнего Тагила в обязательном порядке до 1 января 2024 года. Транспортники при этом требуют повышения тарифа за проезд, чтобы покрыть затраты на выросшие в цене запчасти и пошлину за банковские операции при безналичной оплате. Их предложение, озвученное в ходе встречи с чиновниками города, — повышение стоимости проезда с 22 до 26 рублей.