В Нижнем Тагиле перевозчики требуют поднять плату за проезд в общественном транспорте до 26 рублей

Накануне, 17 августа, на совещании по работе городского транспорта глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в очередной раз напомнил коммерческим перевозчикам о необходимости безналичного расчёта в общественном транспорте города. Представители компаний, в свою очередь, сослались на необходимость поднять тариф на перевозки пассажиров. Глава города отметил, что транспортный вопрос уже давно является одним из основных при общении с жителями Нижнего Тагила. В адрес перевозчиков поступает много негативных отзывов, а вопрос внедрения безналичного расчёта в автобусах города стоит уже несколько лет.

«Для того чтобы повышать качество услуг по перевозке пассажиров, нам необходимо поднять тариф. При текущем повышении стоимости топлива и цены на запчасти ни тариф в 21 рубль, который у нас был установлен 3 последних года, ни недавно принятый тариф в 22 рубля не достаточны для того, чтобы закрыть потребности перевозчика. С таким тарифом работать невозможно. Нам скоро нужно обновлять технопарк, а делать это просто не на что. Автобусы за последние полгода подорожали в 2,5 раза. Сейчас у нас на руках есть готовый пакет документов на то, чтобы заявиться в РЭК с ценой 26 рублей за проезд. Мы не против безналичного расчёта в общественном транспорте, но нужно понимать, что банк берёт свою плату за проводимые транзакции в районе 1-2 рублей», — ответил руководитель «Союза-НТ» Илья Соловьёв.

Перевозчики считают, что РЭК намеренно задерживает решение вопросов о повышении стоимости билета или удовлетворяет предложения лишь частично, как это произошло этой весной. Некоторые из них называют такие решения политическими, связывая это с предстоящими выборами 11 сентября 2022 года.

Напомним, ранее организации-перевозчики Нижнего Тагила обратились в РЭК с предложением увеличить тариф на проезд в транспорте на 4 рубля — с 21 до 25 рублей. Своё предложение они обосновали ростом цен на топливо, горюче-смазочные материалы, запчасти, повышением цен на ремонт, а также необходимостью увеличения зарплаты персонала. РЭК это предложение удовлетворила лишь частично, повысив стоимость проезда до 22 рублей.

«С таким тарифом действительно работать очень непросто, он один из самых низких в России. Я не говорю, что нужно делать сразу, как в Екатеринбурге, 35 рублей, но какой-то разумный тариф и для пассажиров, и для перевозчиков должен быть установлен. Меня за это уже обвинили в лоббировании интересов местных перевозчиков, чуть ли не в преступном сговоре я якобы с ними состою. Готовьте документы в РЭК. Мы ваши союзники в вопросе повышения цены за перевозки, но имейте в виду, что у вас есть обязательства по контракту перед городом, которые надо выполнять. Готовьте наконец нормальный пакет документов на 2023 год с учётом повышения стоимости проезда и использования безналичного рассчёта. Безнал уже давно стал частью нашей жизни, а в автобусах Нижнего Тагила его до сих пор нет. Вопросы у тагильчан постоянно возникают», — сказал Владислав Пинаев.