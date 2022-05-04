Перевозчики Нижнего Тагила могут повысить стоимость проезда в общественном транспорте до конца мая

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области разрешила повысить стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте до 22 рублей. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Ранее организации-перевозчики обратились в РЭК с предложением увеличить тариф на проезд в транспорте на 4 рубля — с 21 до 25 рублей. Своё предложение они обосновали ростом цен на топливо, горюче-смазочные материалы, запчасти, повышением цен на ремонт, а также необходимостью увеличения зарплаты персонала.

«РЭК приняла решение удовлетворить заявку перевозчиков частично и установила предельную стоимость билета для муниципального транспорта — 22 рубля за одну поездку в пригородном и междугородном сообщении по муниципальным и межмуниципальным маршрутам», — рассказал исполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимир Гришанов.

Он подчеркнул, что данная сумма является максимально допустимой, однако перевозчики вправе понизить стоимость перевозки. Новый тариф вступит в силу 21 мая.

Стоит отметить, что повышение не коснётся ряда муниципалитетов, где установлены индивидуальные предельные тарифы на пассажирские перевозки. Например, в Екатеринбурге одна поездка в городском транспорте стоит 32 рубля, в Верхней Пышме и Среднеуральске — 25 рублей, в Ревде — 24 рубля, в Новолялинском и Нижнетуринском округах — 22 рубля. В этих муниципалитетах стоимость меняться не будет.