В Лондоне около 30 человек пострадали при взрыве на еврейском празднике

На севере Лондона в районе Стэмфорд Хилл во время празднования еврейского праздника Лаг ба-Омер произошел взрыв, в результате чего пострадали около 30 человек, передаёт The Daily Express. Полиция при этом сообщает только о десяти пострадавших.

В полиции отметили, что речь не идет о криминале.

Earlier this evening we provided a mega response team to a major incident as a result of a fire explosion, alongside @Ldn_Ambulance @LAS_HART & @lfbhackney, Multiple patients were treated. pic.twitter.com/I7q0GQ14Z8

— Hatzola (@Hatzola) 2 мая 2018 г.