В Нижнем Тагиле нехватка полицейских достигла трети от личного состава

В Нижнем Тагиле недокомплект полиции достиг трети личного состава и составил 500 человек, о чём в эфире «Экорадио» сообщила замначальника нижнетагильского УВД по работе с личным составом подполковник полиции Елена Гришанова.

Сейчас в полиции города требуются следователи, дознаватели, оперуполномоченные, сотрудники охранно-конвойной службы и кинологи. Основным требованием для трудоустройства является годность по состоянию здоровья.

«Во-вторых, у кандидата не должно быть никаких проблем с законом в прошлом. В-третьих, естественно, кандидат пройдёт психофизиологические исследования, и по результатам этих исследований тоже будет понятно, годен ли он к службе в органах внутренних дел. Ну и зависит от того, какой уровень образования у кандидата, тогда и будем смотреть», — рассказала Елена Гришанова.

Новых сотрудников пытаются завлечь длительными отпусками и различными льготами, в том числе бесплатным высшим образованием, скидками на путёвки в санатории как во время службы, так и после выхода на пенсию, и другими привилегиями.

«Что касается отпуска, то это как минимум 40 календарных дней, плюс целая система дополнительных отпусков. И, в принципе, отпуска могут вырасти до вполне приличной суммы в днях. Кроме того, к отпуску ещё прибавляются дни на проезд. Оплачивается проезд один раз в год каждому сотруднику и одному члену семьи гарантированно», — отметила Гришанова.

Напомним, по итогам прошлого года общая нехватка сотрудников полиции в Свердловской области составила 5,5 тысяч человек, о чём на заседании регионального Заксобрания сообщил начальник регионального полицейского главка Александр Мешков. Острее всего ситуация ощущается в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Первоуральске.