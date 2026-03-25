В Нижнем Тагиле наблюдается острая нехватка полицейских. В Свердловской области недоштат сотрудников МВД составляет более 25%

В Свердловской области нехватка полицейских возросла с 4,5 тысяч сотрудников в 2024 году до 5,5 тысяч по итогам прошлого года. Об этом накануне доложил депутатам на заседании регионального Заксобрания начальник регионального полицейского главка Александр Мешков.

Несмотря на финансирование обеспечения социальных выплат для полицейских в Свердловской области, проблема нехватки сотрудников полиции осталась в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Первоуральске. По словам Мешкова, некомплект составляет практически полную численность штата в ГУ МВД по Удмуртии, Архангельской и Курской областям. Наибольший отток кадров наблюдается в патрульно-постовой службе — недостаток сотрудников там составляет 43,9%, в подразделениях по контролю за оборотом наркотиков — 34,5%, а в подразделениях участковых уполномоченных — 32,5%. Общий некомплект сотрудников за год вырос с 22,8% до 26,4%.

При этом в докладе о деятельности органов внутренних дел Александр Мешков отметил, что общее число зарегистрированных преступлений в Свердловской области снизилось почти на 8% за год — с 48,5 тысяч в 2024 году до 44,7 тысяч в 2025. Количество убийств сократилось на 0,5% (до 185), случаев причинения тяжкого вреда здоровью— на 22,3% (до 436), разбоев — на 17% (до 97), грабежей— на 6,4% (до 451), краж— на 8,2% (до 12,3 тысяч), угонов — на 21,8% — до 230. Однако, впервые за 8 лет был зафиксирован рост подростковой преступности. Так, число преступлений, совершённых несовершеннолетними за год, возросло на 22% — с 1002 в 2024 году до 1224 в 2025 году.