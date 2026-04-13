Тагильчанка отсудила 700 тысяч рублей у аэропорта Сочи за мокрый пол

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес решение по иску местной жительницы к аэропорту Сочи.

Как установил суд, летом прошлого года тагильчанка вместе с ребёнком находилась в аэропорту Сочи. Направившись к месту ожидания после прохождения досмотра, она вместе с ребёнком упала, поскользнувшись на мокром полу. В результате падения ребёнок получил ушиб грудной клетки, а женщина — травму позвоночника, из-за чего ей потребовалось длительное лечение и восстановление.

По возвращении домой женщина обратилась в суд с иском о взыскании с аэропорта расходов на лечение, компенсации морального вреда и штрафа. Представители аэропорта и подрядной организации вину не признали и заявили, что связь между травмами и падением не доказана.

Суд оценил представленные доказательства и пришёл к выводу, что причиной падения стало ненадлежащее состояние напольного покрытия в зоне досмотра. При этом аэропорт доказательств, свидетельствующих о его невиновности, не предоставил.

В итоге Дзержинский районный суд взыскал в пользу пострадавшей женщины 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также штраф в размере 80 тысяч рублей и 1,1 тысячи рублей материального ущерба. В пользу несовершеннолетнего ребенка было взыскано 100 тысяч рублей моральной компенсации и штраф в размере 20 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.