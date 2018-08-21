В Кемерове завершён снос ТЦ «Зимняя вишня»

Строители с помощью тяжёлой техники завершили снос основного здания ТЦ «Зимняя вишня», где при пожаре в марте погибли 60 человек, пишет «Интерфакс». Трансляция сноса велась в интернете. На кадрах демонтажа видно, что четырёхэтажное здание бывшего ТЦ, где размещались кинозалы, детская площадка с игровыми автоматами, бутики и другие торговые помещения, полностью снесено, на строительной площадке остался только мусор от постройки. Также демонтировано здание сауны с автомойкой и котельная, входившие в комплекс бывшего ТЦ.

Начальник главного управления по работе со средствами массовой информации Кемеровской области Роман Быков заявил, что проект сквера, который организуют на месте «Зимней вишни», будет рассматриваться только с родственниками погибших на пожаре.

«Проект сквера ещё утверждается, итоговое обсуждение будет с родственниками погибших и пострадавшими, которым пока трудно прийти к общему решению. Общественности предлагали выбрать, что именно будет на месте, они выбрали сквер, далее правильнее учитывать пожелание родственников», — сказал Быков.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. В огне погибли 60 человек, в том числе 37 детей.