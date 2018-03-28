На месте сгоревшего торгового центра в Кемерове возведут мемориал

Администрацией города Кемерова принято решение провести полную диагностику здания, после заключения экспертов решится его дальнейшая судьба, пишет «Коммерсантъ».

По информации заместителя главы МЧС России Владлена Аксёнова, сегодня до конца дня планируется с помощью специализированного диагностического комплекса «Струна М» провести обследование устойчивости здания, проанализировать степень его повреждения.

«Когда получим заключение, будет принято решение о демонтаже здания, полном или частичном», — сообщил первый заместитель губернатора Владимир Чернов.

В случае угрозы обрушения здание будет полностью демонтировано.

«Думаю, самый оптимальный вариант и для собственников, и для кузбассовцев, и для родственников погибших — это разбитие здесь сквера в память о погибших», — добавил Чернов.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове начался днём 25 марта. Площадь возгорания составила более 1600 квадратных метров. С огнём боролись практически сутки. В момент возгорания в здании не сработала пожарная сигнализация, из-за чего не была проведена организованная эвакуация посетителей и сотрудников. По последним данным, погибли 64 человека.