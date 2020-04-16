В Иркутской области семья подверглась травле из-за ошибочного теста на коронавирус

В городе Усть-Кута Иркутской области мать с двумя детьми пришлось охранять полицейским после того, как в Сеть слили информацию о том, что у младшего ребёнка был диагностирован коронавирус. 16 апреля выяснилось, что результаты теста были ложноположительными и вся семья здорова.

«Дорогие друзья! Хочу разделить с вами радость. Анализы, взятые повторно у всей семьи, пришли с отрицательным результатом. Надеюсь, вы не поставите мне в вину то, что где-то в медицинском учреждении произошла ошибка или этот вирус настолько непредсказуем и не изучен, что иногда попадает в пробирку совершенно невероятным образом. Уверяю, что отбор анализов точно производила не я. Вся семья здорова! И это главное», — сообщила в социальных сетях глава Усть-Кутского района Тамара Климина.

Как пишет Znak.com, мать с двумя сыновьями вернулись домой после отдыха в Таиланде, по возвращении они сразу ушли на двухнедельный карантин. Так как ни у кого из домочадцев не было признаков инфекционного заболевания, женщина вышла на работу. Однако через сутки из Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока пришли результаты анализов всей семьи на коронавирус, который выявил COVID-19 у младшего ребёнка. После этого региональный оперштаб опубликовал информацию о появлении в Усть-Куте первого заражённого, в местных соцсетях стали появляться персональные данные членов семьи, а также оскорбления и угрозы. После того как в городскую группу в Viber выложили адрес проживания и места работы родителей, полиции пришлось организовать охрану семьи.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».