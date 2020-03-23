В ГИБДД Свердловской области рассказали об эффективности передвижных и стационарных камер автофиксации нарушений ПДД на дорогах Нижнего Тагила и региона 

За два месяца 2020 года на территории Нижнего Тагила и пригорода стационарными и передвижными камерами автофиксации нарушений ПДД (АФП) было выявлено около 25 000 случаев. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. Всего за 2019 год в Нижнем Тагиле и окрестностях камеры зарегистрировали 132 762 нарушения. По словам представителей Госавтоинспекции, установка таких камер позволяет снизить количество ДТП.

«Цель автоматической видеофиксации — не выявление правонарушений, как считают участники дорожного движения. Основная цель — предупреждение опасного поведения водителей и обеспечение безопасного движения», — пояснил начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Кузнецов.

По мнению дорожной полиции, за последнее время благодаря стационарным и передвижным комплексам удалось сократить 24 аварийно-опасных участка на региональных трассах, где ранее погибли 16 и пострадали 134 человека. Самым аварийным участком, который удалось ликвидировать, является 10-й км дороги Екатеринбург — Тюмень (обход п. Белоярского, новое направление). Из-за сужения проезжей части и неровностей на этом участке происходило по несколько ДТП в год со смертельным исходом. Ещё на двух опасных участках число аварий сократилось до ноля. Речь идёт о дорогах Мезенское — Заречный и 34-м км трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск, где особенно часто случались аварии с пострадавшими.

Планируется, что до 2024 года в Свердловской области количество стационарных камер увеличится до 326 (сейчас их 158), из них в Екатеринбурге — 141 камера. В этом году по области поставят 127 комплектов, из них 50 — в столице региона. Эти камеры в зависимости от участка дороги фиксируют превышение скорости, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, заезд на тротуар, нарушение правил остановки.

«Если посмотреть на другие крупные города — Челябинск, Тюмень, Казань, — то Екатеринбург очень сильно отстаёт в этом плане. У нас сейчас всего 65 комплексов фиксации нарушений», — говорит Кузнецов.

В настоящее время разработана и согласована с администрацией города и правительством области концепция развития системы автоматической фиксации нарушений, 12 марта документ подписал глава Минтранспорта Василий Старков.

Сейчас на дорогах региона работает около 120 передвижных камер (треног) автофиксации нарушений ПДД. Обслуживанием комплексов занимается компания «УГМК-Телеком», выигравшая конкурс ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» на 558,5 млн рублей.

С появлением треног на городских и региональных дорогах некоторые незаконопослушные водители стали проявлять агрессию как к операторам комплексов, так и к самим камерам. Данные автолюбители считают, что операторы устанавливают треноги с нарушениями: не выдерживают расстояние от края проезжей части, прячут камеру и не выставляют знак, что ведётся фотофиксация.

В компании «УГМК-Телеком» утверждают, что все передвижные посты установлены в соответствии с предписаниями ГИБДД на особо аварийных участках и регулярно проверяются. Также, вопреки расхожему мнению, операторы камер не получают бонусы за количество выявленных нарушений ПДД.

«Сам оператор даже не знает то количество нарушений, которое выявила его камера, — уверяют в пресс-службе “УГМК-Телекома”. — Все данные передаются в Центр автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД Свердловской области, и уже там сотрудниками Госавтоинспекции выносятся постановления. А у операторов фиксированная заработная плата в зависимости от количества отработанных смен».

В компании пояснили, что современные комплексы АФП (например, «Кордон-М») имеют технические характеристики, позволяющие определять превышение скорости под разными углами, что даёт возможность устанавливать треногу на разном расстоянии от края дороги в зависимости от условий.

«Если камера будет установлена с нарушениями, то в ГИБДД просто не будут с неё считывать информацию», — говорят в «УГМК-Телекоме».

В ГИБДД подчёркивают, что, согласно действующему законодательству, перед передвижными камерами АФП разрешается не устанавливать знак 8.23 «Фотовидеофиксация». При этом в ГИБДД предупреждают, что уйти от наказания не удастся никому. Даже если хитрый водитель заклеит букву или цифру на госномере, то инспектор вручную его определит по базе схожих номеров.

По всем вопросам, связанным с передвижными и стационарными камерами АФП, ГИБДД просит обращаться по телефону горячей линии: 8 (343) 269-78-81.