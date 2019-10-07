Автолюбители Нижнего Тагила объявили войну передвижным камерам автофиксации нарушений ПДД

С начала октября 2019 года автолюбители Нижнего Тагила стали замечать на обочинах городских дорог передвижные камеры автофиксации нарушений ПДД (треноги) «Кордон-М». Появление комплексов вызвало шквал негодования в адрес операторов «УГМК-Телеком» — компании, выигравшей тендер на установку камер фиксации на дорогах Свердловской области.

Особо недовольные автолюбители решили самостоятельно бороться с нечестным, по их мнению, способом фиксации превышения скоростного режима. Накануне возле одного из таких комлексов в районе пересечения Черноисточинского шоссе и улицы Коммуны группа молодых людей припарковала свои автомобили с открытыми капотами, тем самым перекрывая камере обзор.

«Первые камеры мы заметили около недели назад, — говорит администратор паблика “Местоположение ДПС Нижний Тагил” Владимир Шестоперов. — В городе ставят пока только на Черноисточинском шоссе, потому что именно там сложно соблюдать скоростной режим, что позволяет операторам зарабатывать на штрафах. Эти камеры, наоборот, провоцируют ДТП, поскольку водитель на них отвлекается, начинает сбрасывать скорость, тем самым провоцируя аварийную ситуацию. Да и сам комплекс был установлен с нарушениями, я считаю».

Активист заверил, что подобные акции планируется проводить регулярно, до тех пор, пока камеры не исчезнут с улиц города.

В пресс-службе «УГМК-Телеком» АН «Между строк» пояснили, что места установки комплексов согласованы с ГИБДД Свердловской области.

«Камеры ставят на аварийных участках дорог по разнарядке ГИБДД Свердловской области. По закону никаких предупреждающих знаков перед передвижными комплексами устанавливаться не должно. Сегодня камера в одном месте, завтра в другом, как решит ГИБДД. Также есть жёсткие технические требования к установке комплексов, и дорожная полиция регулярно наши камеры проверяет. Операторы также проходят обучение, стажировку с наставником, сдают экзамены. Вопреки расхожему мнению зарплата операторов фиксирована и не зависит от количества зафиксированных нарушений. Вся информация передаётся в областную ГИБДД, и там уже выписывают постановления».

В отделе пропаганды ГИБДД Свердловской области попросили сделать официальный запрос на имя начальника управления, на момент публикации заметки комментарий ещё не получен.