В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили 6 млн рублей у школьного учителя физкультуры

В Екатеринбурге следственные органы задержали курьера телефонных мошенников, который похитил у учителя физкультуры одной из местных школ 6 млн рублей.

Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, в марте 2026 года мошенники позвонили доверчивому педагогу и представились сотрудниками организации по замене счётчиков. Сначала они убедили его сообщить код из SMS, после чего ему позвонили уже под видом представителей Госуслуг и ФСБ и сообщили об угрозе банковским сбережениям и необходимости срочно поместить средства на «безопасный счёт». Мужчина, ни с кем не посоветовавшись, выполнил все требования мошенников и передал деньги незнакомому молодому человеку. Когда 21-летний курьер получил груз, преступники перестали выходить на связь и удалили переписку в мессенджере. Только тогда потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Молодой человек, забравший у мужчины деньги, оказался работником службы безопасности одного из коммерческих предприятий. На допросе он сознался в содеянном и рассказал, что в связи с жизненными обстоятельствами разместил в Интернете объявление о поиске дополнительной работы. После этого с ним связалась неизвестная фирма и предложила работу курьера, в обязанности которого входило забирать деньги по определённым адресам и переводить через криптообменник. Оплата составляла 0,2% от каждой сделки.

В отношении жителя Екатеринбурга было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сейчас оперуполномоченные проверяют количество совершённых сделок и устанавливают размер материального ущерба, причинённого жертвам.

За последнее время в городах Свердловской области произошли ещё два похожих случая.

«На этот раз жертвами аферистов стали две женщины — тренер по художественной гимнастике и учитель танцев. Первая “пожертвовала” более 1,2 миллиона рублей, а вторая — 390 тысяч. Дама из Тагила, находясь в депрессивном состоянии, с целью снятия порчи, получения энергетической защиты и налаживания личной жизни нашла в интернете сайт с подходящим для её ситуации предложением. Вскоре, как это часто и бывает, за “дело” взялся виртуальный горе-эксперт, предложивший провести дважды специальный дорогостоящий обряд. Доверчивая гражданка, уверовав в магические услуги, взяла кредит в банке и добровольно отдала гадалке. Женщина из Первоуральска повелась на телефонный звонок от лжеработника почты, рассказавшего, что на её имя поступило заказное письмо. Для его доставки требовалось назвать код из SMS-сообщения, что преподаватель танцев и сделала. Далее к схеме обмана подключились якобы специалисты Госуслуг и ФСБ, напугавшие сведениями, что личным кабинетом пользуются с Украины и чем это грозит. Идея обратиться за помощью в полицию пришла тренеру, к большому сожалению, только тогда, когда она перевела жуликам всё, что было на её счёте», — сообщил полковник Валерий Горелых.