В драматическом театре Нижнего Тагила прошла премьера эксклюзивного спектакля о судьбах основателей династии Демидовых

Первая премьера нового, 75-го сезона Нижнетагильского драматического театра состоялась накануне. Зрителями масштабной поставки «Демидовы. Версия» (12+) стали металлурги и руководители ЕВРАЗ НТМК, который финансово поддержал новую творческую работу об основателях Нижнего Тагила.

На открытии сезона были названы имена лауреатов премии Валерия Пашнина, который возглавлял драматический театр на протяжении 20 лет. Награда ежегодно вручается в конце сезона, но из-за пандемии коронавируса традиция была нарушена. Лучшими в предыдущем сезоне, по мнению зрителей, стали актриса Екатерина Сысоева и художественный руководитель театра Игорь Булыгин.

Работа над «Демидовыми» началась ещё в прошлом году. Пьесу специально для нашего театра написал известный уральский драматург, редактор литературного журнала «Урал» Олег Богаев. Это эксклюзив тагильской драмы, который другие театры не смогут поставить ещё три года.

В создании спектакля приняли участие горожане: кто-то подарил старый самовар 40-х годов прошлого века, кто-то принёс в дар свои волосы — бороды у героев постановки сделаны из настоящих волос. А одна тагильская семья вручила артистам большой сундук с приданым— из хранившихся в нём тканей была сшита часть костюмов. Финансовую поддержку оказал ЕВРАЗ НТМК — на грандиозную историческую постановку компания выделила 2,5 млн рублей.

«Иметь таких социальных партнёров, как театр, здорово. Они предлагают идеи: давайте сделаем гранты для актёров, давайте сделаем театральный сквер, а давайте сделаем спектакль, который будет относиться и к 80-летию ЕВРАЗ НТМК, которое мы в этом году отмечаем, и который откроет юбилейный 75-й театральный сезон, и который станет первым подарком к 300-летию города. В конце концов всё получилось: есть гранты, есть скверик, который в народе называют Чеховским, есть этот спектакль. Всё удаётся», — сказала со сцены директор Благотворительного уральского фонда ЕВРАЗа Елена Раудштейн.

Перед показом спектакля его режиссёр Игорь Булыгин предупредил зрителей, что постановка не претендует на историческую точность. Труппа создавала историю о живых, настоящих людях, о семье и, конечно, о деле.

«Мы бы хотели, чтобы спектакль стал визитной карточкой города и подарком городу к 300-летию. Это не исторические хроники. Мы не претендуем на первенство в истории. В пьесу мы внесли исторические документы, что-то брали из архивов. Мы встречались с краеведами, я у них выпытывал — не будет ли кощунством то и другое. Они дали добро на нашу версию. Работая над этим материалом, мне хотелось углубиться. Съездили в Невьянск, побывали в нашем музее и поняли, что в каждом музее, в каждом городе есть своя версия Демидовых. Поэтому мы имеем право на свою версию. Я вдруг для себя открыл: это удивительная судьба простых людей. Это сейчас мы возводим их на пьедестал, говорим: род Демидовых», — рассказал журналистам Игорь Булыгин.

На протяжении полутора часов на сцене пролетают 20 лет жизни одной семьи. Будет всё: и взлёты, и успехи, и любовь, и расставания, и смерти. Зрители-металлурги отметили достоверность, с которой показана жизнь завода. Особую атмосферу создали и уральские песни — музыкальные номера артистам помогала подготовить участница фольклорного ансамбля «Соловейки», профессиональная певица и педагог Светлана Валиулина.

В масштабной постановке задействована практически вся труппа театра, а также дети артистов. К примеру, пятилетний Влад Борисенков, сын актрисы Екатерины Борисенковой, исполнил роль сынишки Акинфия Никитича. Ещё один яркий образ — царь Пётр I, которого сыграл Данил Зинеев.

Роль основателя династии Никиты Антуфьева исполнил Василий Мещангин, который чаще радует зрителей своим комедийный талантом. По словам артиста, создавать драматический образ было непросто:

«Я, как артист, ищу изюминку в каждой роли. Здесь помогает сам материал, который нужно просто прожить, вжиться и достоверно это всё донести. Не хотелось сделать роль-памятник. Но, надеюсь, после нашей постановки памятник Демидову у нас появится».

Его партнёрше Елене Макаровой пришлось ещё сложнее. Актриса играет супругу Никиты Демидовича. Если о Никите сохранились воспоминания и даже посмертный портрет, то об Авдотье нет никаких сведений. Актриса вместе с режиссёрами «сочиняла» образ любящей матери, на которой держится семья, состоящая из суровых мужчин.

«У нас не было чётких исторических фактов, можно было больше придумать. Для меня это повод сыграть про любовь: к семье, к мужу, к делу у мужчин, к своему краю, своему городу. Почему нет? Нам этого не хватает в жизни. У нас большая нехватка любви в жизни. В этом многие наши проблемы. Я про это играю», — говорит Елена Макарова.

Премьерные показы спектакля «Демидовы. Версия» пройдут в драматическом театре 3, 18, 25 октября. В условиях пандемии коронавируса билетов осталось совсем немного, так что успевайте приобретать их в кассах театра или на его официальном сайте.