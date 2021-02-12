«В цирковом искусстве успех на 90 процентов зависит от труда». «Афиша МС» побывала в легендарном цирке «Аншлаг», воспитанники которого не боятся ни боли, ни высоты

Заслуженный коллектив народного творчества РФ цирк «Аншлаг» ДК НТМК в этом году отмечает 30-летие. Про знаменитый «Аншлаг» из Нижнего Тагила сегодня знают не только в России, но и во всём мире. Юные артисты становились финалистами телевизионных шоу «Минута славы» и «Синяя птица», завоёвывали призы международных конкурсов в Монте-Карло, Женеве, Болгарии, Италии, Испании, Казахстане — причём выступают ребята наравне со взрослыми. Журналисты «Афиши МС» побывали на одной из тренировок, пообщались с педагогами и детьми о цирковом искусстве, которое требует немало физических сил, трудолюбия и эмоциональной выдержки.

Цирк «Аншлаг» открылся в непростом для страны 1991 году. Его создатели — талантливые педагоги Николай и Марина Гунины, которые по сей день воспитывают бесстрашных воздушных гимнастов, эквилибристов, акробатов. С первых лет существования «Аншлага» дети занимались всеми цирковыми жанрами (разумеется, кроме дрессуры).

В первое время тренировки проходили на арене Нижнетагильского цирка, который переживал не лучшие времена. В 1993 году коллектив перешёл под крыло ДКШ на Карла Маркса, где до сих пор тренируются и готовят свои номера аншлаговцы.

Марина Гунина показывает награды своих воспитанников

«В 1993 году Наум Беленький, тогдашний худрук ДК НТМК, пригласил нас работать в ДКШ. Мы решили, что по условиям ребятам здесь будет лучше, ведь тогда цирк был в полном упадке, всё бежало, сыпалось. Зимой было очень холодно, на манеже было 4 градуса. Тигры мёрзли!» — вспоминает руководитель цирка «Аншлаг» Марина Гунина.

Конечно, без настоящей цирковой арены подготовить воздушного гимнаста или акробата невозможно, ведь им нужно почувствовать высоту, привыкнуть к ней. Для сравнения: в зале ДКШ маленьких артистов поднимают на высоту 6 метров, а в цирке — на 18. Именно по этой причине перед поездками на конкурсы ребята оттачивают сложные элементы под куполом Нижнетагильского цирка.

Тренировки проходят ежедневно по 4 часа, единственный выходной день — воскресенье. Занимается в «Аншлаге» 180 детей. Самой маленькой артистке 2 года, самому старшему — 19 лет.

«Мы берём детей с трёх лет. Конечно, всех сначала приводят родители, но текучки у нас нет, ребята задерживаются надолго. Набора по несколько лет не бывает. Работают дети много, бывает, плачут, но уходить не хотят. Наши дети бегут на тренировку с удовольствием, у них у всех общие интересы, они здесь как семья, друг за друга горой. Уроки кто-то не понял, как делать, другой ему обязательно поможет, чтобы в школе подтянуться, чтобы двоек не было. Вместе они растут, кто-то идёт работать в цирк. Нам постоянно звонят из Росгосцирка, спрашивают, есть ли ребята для такого-то номера», — рассказывает Марина Гунина.

По словам Марины Гуниной, главное в цирке — не артистизм, не талант, а дисциплина. Цирковое искусство во многом схоже со спортом, а в любом спорте бывают травмы, поэтому старших ребят, которые начинают выступать в номерах, учат правильно падать с разных положений и высоты. Синяки и ссадины у воздушных гимнастов и акробатов — обычное дело.

«Физические природные данные, конечно, имеют значение. Но в цирковом искусстве успех зависит на 10 процентов от таланта и на 90 — от труда. Если не будешь трудиться, то не будет никакого результата. Конечно, мы стараемся не причинять сильную боль детям. Если плечи сильные — можно в эквилибр ставить, если пресс хороший — в воздух, координация — в акробатику. Но всё это можно развить. Бывают случаи, когда ребёнок приходит и не может на перекладине висеть — руки слабые. А потом становится классным воздушным гимнастом», — говорит Марина Гунина.

Марина Гунина — тагильчанка, с детства занималась в цирковой студии (такие студии в Нижнем Тагиле в советские годы были практически в каждом районе). Она закончила НТГСПА и Челябинскую академию культуры, где получила диплом по цирковому искусству. Мечтала работать в цирке, но рождение сына задержало в родном городе. А потом возникла идея создать свою цирковую студию для детей, которая стала делом всей жизни.

Мечту о покорении цирковой арены исполнил сын Марины и Николая Гуниных Иван. Он, выпускник «Аншлага», несколько лет работал в структуре Росгосцирка, гастролировал по стране. Три года назад Иван вернулся в родной Тагил и начал тренировать местных ребят, как и его родители.

«Коллективу 30 лет, мне 30 лет, это наша семья. Все цирковые студии очень отличаются от нашей тем, что там работают на результат, как в спорте: потренировались и ушли. У нас в коллективе абсолютно семейные отношения, здесь все друзья, ребята общаются друг с другом. Приятно вернуться домой и воспитывать, обучать детей. Я не могу сказать, что с ними сложно, мне это даётся легко — возможно, благодаря тому, что и мама, и папа педагоги. Я сам учитель по образованию», — говорит 29-летний Иван Гунин, добавляя, что и сам не забывает про тренировки и готовит новый акробатический номер на китайском пилоне, с которым хочет выступать на цирковых фестивалях.

Иван Гунин тренирует парней

За последние 10 лет карьеру в цирке построили семь выпускников «Аншлага». Так, тагильчанин Александр Панов сегодня работает жонглёром у братьев Запашных в Большом московском цирке. А 19-летнего Олега Чмутова, который покорил жюри фестиваля New Generation в Монте-Карло своим номером «Чудак Чарли» в 11 лет, ждут и Росгосцирк, и заслуженный артист России Гия Эрадзе в свою программу.

А вот ещё одна титулованная звёздочка Олеся Федотова, дочь хореографа «Аншлага» Анжелики Федотовой, о цирковой жизни не думает. К 17 годам Олеся объехала полмира, завоевала с десяток наград серьёзных профессиональных конкурсов, в том числе спецприз легендарного Cirque du Soleil, и сейчас она хочет найти себя в чём-то новом. Помимо цирка, Олеся увлекается рисованием и иностранными языками.

«Здесь второй дом. Мы все дружим, поддерживаем друг друга. Когда работаешь в групповом номере, когда делаешь трюки, ты учишься доверять — иначе никак. Поэтому в нашей студии нет соперничества среди ребят», — говорит Олеся Федотова.

У педагогов «Аншлага» нет задачи воспитать будущих звёзд цирка. Здесь в первую очередь воспитывают силу духа, целеустремлённость и важные человеческие качества. Видимо, в этом и заключается секрет особой атмосферы, которая царит в коллективе последние 30 лет.