«Такую дату нужно встретить достойно». В ЗакСО обсудили вопросы подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и меры поддержки участников СВО

Накануне, 3 апреля, в Законодательном собрании Свердловской области (ЗакСО) прошло заседание Совета представительных органов муниципальных образований региона, где обсудили подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также меры социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Председатель ЗакСО Людмила Бабушкина отметила, что в Год защитника Отечества и в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне одним из важных и главных вопросов является проведение в Свердловской области праздничных мероприятий. Связанные с Годом защитника Отечества мероприятия уже проводятся во всех 94 муниципалитетах региона.

«Такую дату нужно встретить достойно. Старт мероприятиям, приуроченным к Году защитника Отечества, был дан в феврале в историческом парке “Россия — моя история”. Также в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне предусмотрено финансирование на сохранение и приведение в порядок обелисков, памятников и захоронений. На эти цели выделено более 700 миллионов рублей», — сообщила Людмила Бабушкина.

В честь праздника было вручено 7,5 тысяч юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 65 свердловским ветеранам будет присвоено звание «Почётный гражданин Свердловской области» и проведён мониторинг социально-экономических условий жизни ветеранов ВОВ с целью оказания адресной помощи.

Кроме того, Людмила Бабушкина подчеркнула важность обеспечения безопасности во время празднования. Предпочтение для проведения мероприятий будет отдаваться закрытым площадкам с видеонаблюдением, а на открытых площадках должны быть установлены специальные ограждения, указатели маршрутов движения участников, путей эвакуации.

Также на заседании обсудили меры поддержки участников СВО. По словам Людмилы Бабушкиной, ранее на встрече с матерями и жёнами участников СВО возник вопрос о поддержке тех, кто получил не ордена, а медали. На данный момент субсидия в 200 тысяч рублей на покупку земельного участка выделяется только тем участникам специальной военной операции, которые являются кавалерами орденов, в то время как для тех, кто получил медали, подобные льготы не предусмотрены.

«Не все награждены орденами, кто-то награждён медалями Жукова и медалями Суворова, которые также являются очень значимыми наградами за геройские поступки. Мы сегодня решили поработать над этим и посмотреть, насколько наши полномочия позволят нам решить этот вопрос, в связи с чем комитету по социальной политике было дано соответствующее поручение», — рассказала Людмила Бабушкина.

Депутаты ЗакСО провели и другие мероприятия, связанные с обсуждением проблем участников специальной военной операции, — посетили протезные предприятия, а также пообщались с общественными организациями, непосредственно поддерживающими военных и их семьи.

«Доступность и качество технических средств реабилитации — это большая государственная задача, поэтому мы сейчас проехали, посмотрели и подготовили проект решения, который мы будем реализовывать. Сейчас мы активно сотрудничаем с общественными организациями, с родителями и самими участниками СВО, фондом “Защитники Отечества” и Фондом социального страхования», — подчеркнул председатель комитета по социальной политике ЗакСО Вячеслав Погудин.