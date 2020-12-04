Воспитанника цирковой студии «Аншлаг» из Нижнего Тагила пригласили работать в Росгосцирк

Воспитанник цирка «Аншлаг» ДК НТМК 18-летний Олег Чмутов успешно выступил на международном фестивале циркового искусства «На языке мира» в Твери. Юный артист получил диплом лауреата, два спецприза жюри и приглашение в труппу Росгосцирка.

Участник циркового коллектива «Аншлаг» Олег Чмутов показывал на фестивале номер «Колесо Сира “Бесконечность”»: акробатические движения в большом вращающемся обруче. Во время выступления тагильчанин получил травму ноги — оказалось, что на манеже стеклянный пол, по которому сильно скользил обруч, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на руководителя коллектива «Аншлаг» Марину Гунину.

«Это оригинальный жанр. От других подобных номеров он отличается тем, что за 4,5 минуты Олег ни разу не слезает с этого колеса. Обычно делают так — связку сделали, сошли, сориентировались в пространстве, и можно дальше. А Олег координирует себя во время трюка», — говорит руководитель «Аншлага».

По словам Марины Гуниной, Олег с семьёй ещё не принял решение, как поступить с приглашением в Росгосцирк. Сейчас молодой человек обучается при НТГСПИ на факультете физкультуры и не имеет профильного циркового образования.

Во II Международном фестивале детского и молодёжного циркового искусства «На языке мира» участвовали любительские цирковые коллективы, школы, студии и индивидуальные исполнители в возрасте от 5 до 18 лет из 19 стран мира. В этом году фестиваль посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Часть конкурсной программы проходила в онлайн-формате. Российские участники выступали на манеже Тверского цирка, конкурсантов из других стран оценивали онлайн. Всего на конкурс представили более 60 творческих проектов. Ведущим гала-концерта был актёр и телеведущий Сергей Дружко.