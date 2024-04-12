В Чувашии будут судить бывшего сотрудника ИК-13 Нижнего Тагила, который перевозил в багажнике 26 килограммов наркотиков (ВИДЕО)

В Чувашии перед судом предстанет директор фирмы по доставке из Нижнего Тагила Михаил К., задержанный с крупной партией наркотиков. Инцидент произошёл 27 декабря 2023 года на трассе М-12 в районе села Комсомольского. Экипаж ГИБДД остановил автомобиль Toyota Camry, за рулём которого был тагильчанин. В багажнике иномарки оперативники обнаружили около 26 килограммов мефедрона и других запрещённых веществ синтетического происхождения. Водитель пытался воспрепятствовать законным действиям полицейских, поэтому на него пришлось надеть наручники.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере). Материалы уголовного дела направлены в Яльчикский районный суд республики.

Известно, что 35-летний Михаил К. работал начальником отдела безопасности ИК-13 Нижнего Тагила. В 2020 году был осуждён за мошенничество. Тогда суд назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.