В Бурятии чиновница прокомментировала нехватку денег у населения фразой «ещё никто с голоду не умер»

Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова на заседании бюджетного комитета Народного Хурала заявила, что меры господдержки жителей в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, принимаются своевременно, а говорить о том, что у людей нет денег, неправильно, «никто у нас ещё с голоду не умер», пишет местное издание «Ариг Ус».

Во время обсуждения экономической ситуации в регионе депутат Игорь Бобков выразил опасение, что из-за падения доходов люди не смогут обеспечить себя необходимым продовольствием из-за бедности.

«Говорить о том, что у населения нет денег, — это не так. Все меры поддержки по линии федерального бюджета и по линии регионального… Никто ещё у нас с голоду не умер», — ответила на это министр Кочетова.

В ответ Бобков заметил, что мнение министра основывается на личном достатке.

«Вы же не на 12 тысяч рублей прожиточного минимума живёте», — сказал он.

Позже Кочетова решила пояснить свою позицию, опубликовав пост в Facebook: по её словам, грубость она допустила во время «чрезвычайно эмоционального доклада» о том, что у бюджета Бурятии прогнозируется дефицит в 5,9 млрд рублей. В то же время количество мер поддержки экономики и граждан на федеральном и республиканском уровне «введены своевременно и оперативно», они «постоянно дорабатываются и расширяются». При этом министр обвинила Бобкова во «внесении панических призывов о том, что всё плохо и нас ждёт голод».

«Перед людьми, оказавшимися в сложной ситуации, я приношу извинения за свои слова», — добавила Кочетова.

По прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2020 года безработица в России вырастет с 4,6% до 5,7%, что станет максимумом с 2011 года. Эксперты при этом не исключают, что этот показатель может достичь 10%. Реальные доходы россиян падают седьмой год подряд — с момента присоединения Крыма и введения западных санкций. По данным Росстата, на начало текущего года население России составляло 146,7 млн человек, за чертой бедности в стране проживают 18,6 млн граждан (12,7% населения страны).