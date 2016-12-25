В авиакатастрофе Ту-154 погиб уроженец Екатеринбурга

Одной из жертв крушения Ту-154 над акваторией Чёрного моря стал уроженец Екатеринбурга Владимир Халимон. Об этом со ссылкой на родственников погибшего пишет портал E1.ru. Владимир Халимон был солистом хора ансамбля Александрова и летел вместе с коллективом дать концерт в Сирии.

«Мы все родом из Екатеринбурга. Мы воспитывались с Вовчиком в одном “семейном” детском доме, в 90-е переехали в Ростов, а потом он женился и уехал в Москву», – рассказывает брат артиста.

За две недели до катастрофы Владимир Халимон отпраздновал 32-летие.

«У него осталась маленькая дочка», – говорит брат погибшего.

Самолёт Ту-154, в котором летели артисты Ансамбля Александрова, рухнул в Чёрное море в воскресенье, 25 декабря. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Сейчас ведутся поисковые работы, тела погибших ищут круглые сутки. За первые сутки нашли тела 11 человек. Один из погибших уже опознан, но его личность пока не разглашается. Спасатели обнаружили один из «чёрных ящиков» судна и пытаются его достать.

Агентство новостей «Между строк»