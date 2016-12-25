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27 Дек 2016 10:21 | Метки: Новости

На месте крушения Ту-154 обнаружили «чёрный ящик»

Члены поисковых групп на месте падения военного Ту-154 в Чёрном море нашли один из бортовых самописцев судна. В ближайшее время «чёрный ящик» достанут из воды, пишет ТАСС. 

«Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что ключевой версией считается техническая неисправность самолёта. Министерство обороны официально не подтверждает эту информацию. 

«Коммерсантъ» приводит показания свидетеля, сотрудника береговой охраны, по словам которого борт Ту-154 не набирал высоту, а стал быстро снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить посадку.

«Свидетель отметил, что даже для посадки положение лайнера в пространстве показалось ему странным. Якобы Ту-154 шёл на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом. Очевидец, по словам источника, даже сравнил положение самолёта в этот момент с мотоциклом, поставленным его водителем на заднее колесо. Ещё через мгновение, по его словам, самолёт задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, рухнул в волны и быстро затонул», – пишет издание.

Другими словами, лайнер мог упасть из-за ошибки пилотов, которые при взлёте вывели Ту-154 на закритические углы атаки, отмечает «Ъ».

Ту-154 находился в исправном состоянии, заверяют в пресс-службе корпорации «Русские машины», куда входит завод-изготовитель самолёта «Авиакор». Судно капитально отремонтировали в декабре 2014 года, после этого заявок на ремонт и техническое обслуживание не поступало. Самолёт был выпущен более 30 лет назад. 

На данный момент спасательными отрядами найдено 13 тел погибших, в том числе одного из пилотов. Всего на борту в момент крушения находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, журналисты НТВ и Первого канала, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Самолёт летел в провинцию Латакия, где ансамбль Александрова должен был поздравить российских военнослужащих на базе Хмеймим с Новым годом. Кроме того, Ту-154 вёз лекарства для госпиталя в Алеппо. 

Агентство новостей «Между строк»

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