В 42 года бросить работу, чтобы рисовать числа. Художник из Вологды привёз в Нижний Тагил необычный проект-головоломку

Сегодня в галерее «Угол» в культурном центре «Дом Окуджавы» на Карла Маркса, 20а в 18:00 откроется выставка художника из Вологды Ильи Буслакова «Числа как Искусство» (12+). 44-летний художник лично представит свой проект зрителям и поможет разгадать спрятанные в работах загадки. «Афиша МС» пообщалась с автором накануне и задала ему несколько вопросов.

Два года назад инженер Илья Буслаков решил оставить успешную карьеру и заняться творчеством. Всё началось с вечеринки, для которой он захотел создать некие арт-объекты, чтобы порадовать друзей. А поскольку художественного образования у Ильи нет и всю жизнь он работал с числами, у него возникла идея превратить числа в художественные произведения. Так родился проект «Числа как Искусство».

На выставке представлено 60 работ (чисел) из серии 1–400. Это некие художественные ребусы, графические загадки — в каждой зашифровано какое-то число. Зрители могут самостоятельно угадать, какое число изобразил автор, а если сделать это не получится, помогут QR-коды, наклеенные возле каждой работы.

— Илья, расскажите, как 40-летний человек с успешной карьерой решает бросить всё и стать современным художником?

— Представьте, что вам оставили наследство в миллиард долларов. Чем вы заниматься будете? Я думаю, что больше половины офисных работников захочет подайвить, попутешествовать. Но праздный отдых быстро надоест и захочется сделать что-то для себя. Мне нравится то, что я делаю, нравится сам процесс. Я могу часами сидеть и придумывать концепцию для какого-то числа.

— Почему в таком случае вы начали рисовать именно числа?

— Я учился инженерной графике, у меня был физмат в школе, я занимался аудитом, финансами, налогами. Чисел в моей жизни было много. Учитывая, что я никогда не умел рисовать, мне показалось это самым логичным вариантом. Можно сказать, что я кузнец, который рисует подковы или лошадей.

Вообще, сама идея рисовать числа — абсурдна. Абсурд — прийти в галерею, чтобы посмотреть на числа. Захочется ли человеку на это смотреть несколько раз? Дома у себя повесить? Это был некий челлендж для себя: попробовать показать эту абсурдную идею и увидеть, как на неё отреагируют.



В этой работе зашифровано число 365



— Это ваш первый художественный проект?

— На самом деле до этого был ещё один супербезумный проект. Это когда я перестал работать юристом, у меня был мощный дауншифтинг. Я сделал виртуальную стену из кирпичей, создал специальный сайт, который до сих пор существует. Любой человек мог зайти на этот сайт и на кирпичике что-то нарисовать, написать «я тебя люблю». Потом у меня появилась идея всё это дело монетизировать. Я решил сделать реальный кирпич с посланием, который лежит в картонной коробочке с маркером Это такая открыточка, подарочный набор, который можно вручить кому-то. Помню, что я тогда долго искал маркер, который не сотрётся, выдержит огонь и воду. Ведь если будет конец света, то всё электронное исчезнет навсегда, а этот кирпич останется. Я таскал эти кирпичи десятками, грыжу себе заработал, но мне был важен сам процесс придумывания.

— Как происходит творческий процесс?

— Я рисую всё вручную, тут нет компьютера. Всего у меня уже 450 работ, 450 чисел. Первые 400 были сделаны на бумаге, были какие-то арт-объекты и даже татуировки. Сейчас я использую холст, ещё начал делать фотографии — собирать числа из живых червяков, из спящих мух. Ещё делаю коллаборации. Например, пишу число в стандартном шрифте, а мой соавтор добавляет свои краски, орнаменты. Идей миллион. Я могу бесконечно обыгрывать эту тему.

— Вы сами считаете это искусством?

— Это моё хобби. Для меня есть понятие «искусство» и есть понятие «творчество». Творчество — это более искренняя история, нежели искусство. Искусство — переработанная форма творчества, которая показывается публике. А творчество может быть даже в профессии дворника.

Я смотрю на свои работы как на некую графику. Для меня важны визуализация и образ, который возникает. Каждый в этих изображениях видит что-то своё. Вот пронзённый копьём человек, я вижу здесь динамику, боль, можно миллион вариантов развития событий придумать. А кто-то здесь видит лапку котика и клубок со спицей. Для меня работы все одинаковые, каждое число для меня имеет одинаковый вес, но эстетическое восприятие разное. Что-то мне нравится больше, что-то меньше.



А что видите здесь вы? Пронзённого стрелой рыцаря или лапку котика?



— Как вы выбираете, какие работы привезти на выставку в Тагил?

— Многих работ у меня уже нет, я их кому-то подарил. Какие-то числа выполнены в виде арт-объектов, предметов. Сюда я привёз горизонтальные работы в чёрно-белой гамме. Всего будет показано 60 чисел. И это много на самом деле. Если человек хочет все числа считать, это занимает очень много времени. Мне жалко людей. В Петербурге был рекорд, когда парень с девушкой два часа провели, пытаясь разгадать числа. Это безумие!

— Есть ли у вас мысли монетизировать своё творчество?

— Мне не хочется превратиться в штамповщика. У меня есть правило, что, когда меня просят нарисовать какое-то число на заказ, я отказываюсь. Все числа существуют в единственном экземпляре. Возможно, когда мне нечего будет кушать, я по-другому запою.