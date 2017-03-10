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13 Мар 2017 12:40 | Метки: Новости Нижнего Тагила

УВЗ создал первое в России сцепное устройство для подвижного состава по американским стандартам

Инженеры Уральского КБ вагоностроения (входит в корпорацию УВЗ) разработали первое в России полуавтоматическое сцепное устройство по требованиям Ассоциации американских железных дорог (ААR). Такой вид сцепки используется на подвижном составе в ряде стран Юго-Восточной Азии, Африки и Кубы. По информации пресс-службы предприятия, работа в отделе автосцепного оборудования и автотормозов ООО «УКБВ» над устройством велась в течение года. Узел спроектирован в строгом соответствии с действующими требованиями: сцепка железнодорожного состава должна быть автосцепкой Джаннея с определённым контуром зацепления по стандарту Ассоциации американских железных дорог, действующему в регионе.

«Специалисты ООО “УКБВ” создали конструкцию, в которой контур зацепления как у автосцепки Джаннея стандарта AAR, а хвостовая часть – от традиционной для России автосцепки СА-3. Новое полуавтоматическое сцепное устройство по требованиям AAR можно также устанавливать с поглощающими аппаратами, применяемыми на железных дорогах “пространства 1520”, в том числе в России, странах СНГ, Монголии», – отметили в пресс-службе корпорации.

Новинка успешно прошла полный цикл испытаний (статические, ресурсные и по сцепляемости) и полностью подтвердила соответствие заявленным требованиям AAR. Изготавливаться новое изделие будет в цехах «Уралвагонзавода». В корпорации отметили, что оценивают данный сегмент рынка как перспективный.

Агентство новостей «Между строк»

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