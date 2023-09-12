«Уверена, что тагильские правоохранители разберутся в этой непростой истории». Омбудсмен по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала о ходе дела в отношении тагильской пенсионерки, которую могут лишить единственного жилья из-за микрокредита

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала АН «Между строк» о расследовании дела в отношении тагильской пенсионерки Ирины Архиповой, которая может лишиться единственного жилья из-за долгов перед микрофинансовой организацией.

Напомним, в 2019 году пожилая женщина взяла кредит в размере 27 тысяч рублей наличными в микрофинансовой организации в Екатеринбурге на Вокзальной, 22. В момент оформления займа пенсионерка подписала в МФЦ документы на залог недвижимости. Через месяц тагильчанка поехала оплачивать платёж по кредиту, но микрофинансовой организации по этому адресу уже не оказалось. Спустя два года к женщине пришли приставы и наложили арест на имущество.

После публикации АН «Между строк» уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова взяла под контроль ситуацию пенсионерки. Омбудсмен провела переговоры с руководством Главного управления ФССП России по Свердловской области относительно единственного жилья Ирины Архиповой.

«Мы провели переговоры с руководством Главного управления ФССП России по Свердловской области насчёт единственной квартиры Ирины Архиповой, выставленной на торги. Ситуация осложняется тем, что в судебном решении прямо указано: взыскать задолженность и обратить взыскание на заложенное имущество. А в соответствии с процессуальным законодательством судебное решение должно быть исполнено. Однако в настоящий момент ведётся работа по линии службы судебных приставов, чтобы решить этот вопрос. Вместе с тем вся история напоминает сложную схему мошенничества. Иначе как объяснить такие факты, как исчезновение со своего места нахождения микрофинансовой организации, где Ирина Витальевна взяла этот злополучный кредит, отсутствие реквизитов МФО на оставленных документах в руках женщины, стоимость залога относительно выданного займа, а также попадание документов о займе физическому лицу, которое в итоге взыскивает долг. И ранее уже было замечено в подобных делах ещё несколько раз. В связи с этим я направила запрос в полицию для проведения проверки по перечисленным фактам. Уверена, что тагильские правоохранители разберутся в этой непростой истории», — считает Татьяна Мерзлякова.