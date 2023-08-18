Пенсионерка из Нижнего Тагила может лишиться единственной квартиры из-за кредита в 27 тысяч рублей, взятого в микрофинансовой организации

В 2019 году 74-летней жительнице Нижнего Тагила Ирине Архиповой назначили операцию по удалению катаракты в екатеринбургском центре «Микрохирургия глаза». Ухаживать за пенсионеркой во время нахождения в медучреждении вызвалась её внучка Дарья, которая учится в одном из вузов Москвы. За 4 дня нахождения девушки в палате вместе с бабушкой больница выставила счёт в 12 тысяч рублей. При себе у пожилой женщины необходимой суммы не было, и она решила занять у знакомой.

Подруга тагильчанки попросила вернуть долг сразу после возвращения домой, но быстро найти деньги у пенсионерки не получилось. Обращаться к родственникам Ирина Витальевна не стала, поскольку не хотела обременять их дополнительными финансовыми трудностями. На улице женщине попалась реклама микрофинансовой организации (МФО) в Екатеринбурге на Вокзальной, 22, и она решилась взять кредит.

По словам пенсионерки, работники МФО запросили одобрение на кредит у нескольких банков, но везде получили отказ. Тогда в компании предложили взять заём с выдачей наличных у них в офисе. Ей озвучили сумму в 75 тысяч рублей, которую могут выдать сегодня, пенсионерка согласилась. После этого сотрудник МФО повёз пожилую женщину в городскую психиатрическую больницу № 3 Екатеринбурга для проверки её на дееспособность. Подробности того дня Ирина Витальевна помнит плохо, поскольку на тогда она ещё не восстановилась после операции и плохо себя чувствовала из-за сахарного диабета.

Затем тагильчанку повезли в МФЦ на улице Готвальда, 6/4. В отделении оформили запрос и опись на государственную услугу «Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

По возвращении в офис МФО Ирина Витальевна подписала договор займа. По словам пенсионерки, ей выдали наличными только 27 тысяч рублей и квитанцию от ООО «Юридический институт». Второй экземпляр договора Ирина Витальевна так и не получила.

«Когда я уходила, мужчина сказал, что я буду в месяц платить по 4500 рублей, и это только проценты, а потом всю сумму возвращать», — рассказывает Ирина Архипова.

Через месяц пенсионерка снова приехала в Екатеринбург узнать, куда оплачивать долг, но микрофинансовой организации в том офисе уже не оказалось.

В ноябре 2022 года к Ирине Витальевне пришли судебные приставы. Выяснилось, что ещё летом 2021 года состоялся суд над пенсионеркой, на который она не явилась. Иск за неуплату займа подала некая Ольга Юрьевна Корниенко, которая в суд тоже не явилась, и заседание прошло заочно.

По решению Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила тагильчанка задолжала в общей сумме более 200 тысяч рублей. Сейчас жильё женщины выставлено на торги, а с пенсии ежемесячно вычитается половина в счёт погашения долга — 8470 рублей.

Представитель Ирины Архиповой юрист Александр Яговкин заявляет, что они обращались в суд, чтобы подать жалобу на решение, и даже в прокуратуру, но нигде женщине помочь не смогли.

«Я понимаю, что пожилая женщина никому не интересна. Оформлять залог квартиры за 75 тысяч рублей — это дикость. Даже если сейчас она пойдёт в полицию, ей могут отказать по статье 421 ГК РФ “Свобода договора”. А фактически это лишение единственного жилья пенсионерки», — утверждает юрист.

Известный тагильский адвокат Игорь Устинов считает, что дело не безнадёжно, но пенсионерке и её родственникам придётся ещё раз обратиться в суд.

«В моей практике очень много договоров расторгались только на том основании, что человек был преклонного возраста. Таких людей признают ограниченно дееспособными. Они могут совершать простые бытовые сделки: платить коммунальные услуги, покупать одежду. А вот сложные бытовые сделки, такие как договор займа, особенно такой сложной формы, с процентами, штрафами, да ещё и под залог квартиры, — не могут. Надо доказать, что в силу своего возраста бабушка не могла понимать суть этого договора. Пенсионерка может обратиться в суд, чтобы оспорить эту сделку», — считает Игорь Устинов.

Сейчас Ирина Витальевна ждёт, пока её выселят из единственного жилья. По совету своего представителя пенсионерка обратилась в юридическую компанию, чтобы оформить банкротство, но и там пока результатов нет. Внучка Дарья помогает бабушке из Москвы, заказывая ей продукты с доставкой на дом через мобильное приложение. В 2024 году пенсионерке предстоит ещё одна операция на глазу.

Случай с Ириной Витальевной оказался не единственным в регионе. Как удалось выяснить АН «Между строк», Ольга Корниенко неоднократно фигурирует в материалах судов как истец по аналогичным делам.