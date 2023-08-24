Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова взяла на контроль ситуацию с пенсионеркой из Нижнего Тагила, у которой из-за долгов хотят отобрать единственную квартиру

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова пообещала разобраться в истории 74-летней тагильской пенсионерки Ирины Архиповой, которая попала в трудную жизненную ситуацию из-за займа в микрофинансовой организации.

Напомним, в 2019 году пожилая женщина взяла кредит в размере 27 тысяч рублей наличными в микрофинансовой организации в Екатеринбурге на Вокзальной, 22. В момент оформления займа пенсионерка подписала в МФЦ документы на залог недвижимости. Через месяц тагильчанка поехала оплачивать платёж по кредиту, но микрофинансовой организации по этому адресу уже не оказалось.

В 2021 году прошёл суд, о котором пенсионерка узнала намного позже. Сейчас она вынуждена оплачивать кредит, сумма которого выросла в несколько раз. По решению суда приставы снимают половину пенсии в счёт долга, а квартиру выставили на торги. В любой момент пожилую женщину могут выселить на улицу.

В беседе с журналистом АН «Между строк» омбудсмен заявила, что сегодня получила от тагильчанки обращение и готова всесторонне изучить ситуацию. Как заявляет Татьяна Мерзлякова, первое, что стоит сделать, — отсрочить исполнение решения у судебных приставов, а дальше работать с правоохранительными органами.

«Мы, конечно, возьмёмся за эту историю, потому что, с нашей точки зрения, есть шансы помочь ей. Попросим полицию посмотреть, заинтересоваться этой ситуацией, потому что, возможно, тут есть мошеннические схемы. Конечно, мы можем ошибаться, но тем не менее всю эту схему нужно проверить. Если этот случай не единственный, то это повод обратить на него внимание», — считает Татьяна Мерзлякова.