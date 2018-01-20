Ушла из жизни известный тагильский скульптор Людмила Ушакова

На 86 году жизни после продолжительной болезни ушла из жизни известный тагильский скульптор, заслуженный работник культуры России Людмила Ушакова. Информацию о смерти агентству новостей «Между строк» подтвердила дочь скульптора, заместитель директора музея изобразительных искусств Елена Ильина.

Людмила Павловна Ушакова – скульптор, монументалист, педагог высшей категории. Она принимала участие в создании памятника строителям треста № 7, является автором скульптуры «Портрет Гайдара» в Нижней Туре, панно «Зори-заряницы» во второй горбольнице Нижнего Тагила. Вместе со своим мужем, скульптором Василием Ушаковым принимала участие в создании ряда известных городских памятников, в том числе памятника героям Гражданской войны.

Родилась 25 февраля 1932 года в Нижнем Тагиле. В 1953 году окончила Уральское художественно-промышленное училище и отправилась учиться в Ленинград – в ЛВХПУ им. В.И. Мухиной. В том же году Людмила Павловна познакомилась со своим будущим мужем – скульптором-монументалистом Василем Михайловичем Ушаковым (автор памятников рабкору Г.Быкову, рабочим ВМЗ, «Родина-мать» и др.).

Когда у Людмилы Ушаковой родился сын Александр, ей пришлось оставить учёбу. В 1955-1966 она работала учителем рисования и черчения в тагильской школе № 72. В 1966 Людмиле Павловне предложили стать директором Нижнетагильского музея изобразительных искусств, где она проработала до 1974 года (одновременно с 1970 года преподавала в детской художественной школе № 1).

Ушакова стала одним из инициаторов проведения в городе выставки детского изобразительного творчества в 1967 году. Она первая «пробилась» в музейные фонды Министерства культуры РСФСР, так называемое «РОС ИЗО», отобрала крупногабаритные картины для коллекции музея. Тогда коллекция пополнилась произведениями Бориса Малуева, Юрия Пенушкина, Елены Табаковой и других авторов. После Александра у Людмилы Ушаковой родилась дочь Елена. Елена Ильина – искусствовед, заместитель директора музея изобразительных искусств.

В 1974–1987 годах Людмила Ушакова работала скульптором художественно-производственных мастерских Художественного Фонда СССР. После выхода на пенсию она преподавала лепку в школе искусств, где работала с детьми практически до 79 лет. Тагильчанка давала мастер-классы для других учителей, писала методики проведения уроков, её воспитанники побеждали на конкурсах. В 1999 удостоена звания Заслуженный работник культуры РФ. Награждена медалью «Ветеран труда».

Прощание с Людмилой Ушаковой состоится в понедельник, 22 января, в 12:30 в большом зале «Реквиема» (ул. Челюскинцев). Редакция АН «Между строк» выражает искренние соболезнования родным и близким Людмилы Павловны.